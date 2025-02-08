Yan yatan araçtaki kişileri böyle kurtardılar! Vatandaşların kurtarmak için çözümü hayrete düşürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'de içerisinde yolcuların olduğu otomobil yan yattı. Vatandaşların kurtmak için kendilerince bulduğu çözüm şaşkına çevirdi. İşte o anlar...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaşların içerisinde şahısların olmasına rağmen yan yatan otomobili iterek düzelttiği anlar kameraya yansıdı.

arac.jpgEdinilen bilgiye göre; Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak yan yattı. Sürücü ile beraber 1 kişinin bulunduğu otomobildekiler mahsur kalırken, kazayı gören vatandaşlar da yardıma koştu. Vatandaşlar bir süre otomobilin kapısını açmaya çalışırken, sonuç alamadı. İçerisinde bulunanlara aldırış etmeden iterek aracı düzelten vatandaşlar şahısları çıkardı. Öte yandan, yolda yürürken bastonuyla yardıma gelen yaşlı bir adamın da mücadele verdiği görüldü.

arac1.jpgYaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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