22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yan yoldan refüjü aşan otomobil D - 100'e daldı. Yaralılar var

Yan yoldan refüjü aşan otomobil D - 100'e daldı. Yaralılar var

Avcılar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yan yoldan refüje çıkıp, yön tabelasını devirerek D-100 karayoluna geçti. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 23:18
Takip Et

Yan yoldan refüjü aşan otomobil D - 100'e daldı. Yaralılar var

Yan yoldan refüjü aşan otomobil D - 100'e daldı. Yaralılar var
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 21.30 sıralarında Cihangir Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Beylikdüzü yönünden gelen 34 FOB 437 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti.

Otomobil, refüje çıkarak yön tabelasını devirdikten sonra D-100 Karayolu'na geçti. Yolda bir süre savrulan otomobilde bulunan 3 kişi, çevredekiler ve sevk edilen itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Bu arada kaza yerine sevk edilen ambulanslardan biri de önündeki otomobile arkadan hafif şekilde çarptı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
2
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
3
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
5
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
6
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
7
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.