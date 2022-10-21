Yan yoldan refüjü aşan otomobil D - 100'e daldı. Yaralılar var

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 21.30 sıralarında Cihangir Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Beylikdüzü yönünden gelen 34 FOB 437 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti.

Otomobil, refüje çıkarak yön tabelasını devirdikten sonra D-100 Karayolu'na geçti. Yolda bir süre savrulan otomobilde bulunan 3 kişi, çevredekiler ve sevk edilen itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Bu arada kaza yerine sevk edilen ambulanslardan biri de önündeki otomobile arkadan hafif şekilde çarptı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.