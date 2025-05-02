Yandaş yazar Cem Küçük CHP'li isme ağır hakaretler yağdırdı! Yenilir yutulur, kelimeler değil...

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Yandaş yazar Cem Küçük CHP'li isme ağır hakaretler yağdırdı! Yenilir yutulur, kelimeler değil...

Cem Küçük, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ağır hakaretlerde bulundu.

Yandaş yazar AKP’li Cem Küçük’ün bu seferki hedefi CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Küçük, bugünkü yazısında Başarır için “Ağzı bozuk, boş teneke” hakaretinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYI DESTEKLEMİŞ, AHMET HAKAN'A HAKARET ETMİŞTİ

2015 yılında aynı kendisi gibi yandaş kalem olan Ahmet Hakan için “Şizofrenik ve PKK’lı bir hırsız portresi: Ahmet Hakan” diyen Küçük, TGRT’de sunduğu Medya Kritik isimli programda Ankara, Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı da desteklemişti.

KÜÇÜK'TEN BAŞARIR'A AĞIR HAKARETLER

İBB’ye yapılan operasyon öncesi aldığı bilgiler ile bilinen yandaş kalem Cem Küçük, bu sefer CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır’a ağır hakaretler dolu sözlerde bulundu. Küçük’ün “Ağzı bozuk, boş teneke Ali Mahir Başarır!” köşe yazısında Başarır için, “Bir insanı ortaya koyan karakteridir. Eğer karakteriniz yoksa size ne dense boştur. CHP’nin boş işler vekili, boş teneke Ali Mahir Başarır’ı Mersin’den vekil yapan Kemal Kılıçdaroğlu’ydu” dedi.

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