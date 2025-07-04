Yanan ağacın son sözleri…

Mehmet Erol bir bürokrat.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde görevli.

Orman Mühendisleri Odası’nın yayın organı “Yeşil Vatan” dergisindeki yazısında yanan bir ormanda alevlere teslim olan bir ağacı konuşturmuş.

Son sözleri şöyle o ağacın:

“Nasıl başladı bilmiyorum. Çok uzaklardan bir şey yükselmeye başladı. Adı dumanmış. Daha önce hiç görmemiştim.

Sonra dalga dalga bir şey yükseldi. Bu da alevmiş. İlerliyordu üstümüze doğru, önüne gelen her şeyi yok ederek.

Dallarımızdaki cıvıl cıvıl kuşlar, rengarenk kelebekler kaçıştılar.

Biz ağaçlar da kaçmak isterdik ama kaçamadık.

Bir anda kuş seslerinin yerini çatır çatır yanma sesleri aldı.

Uluma sesleri geliyordu uzaklardan. Anlaşılan diğer canlılardan da kaçamayanlar vardı.

Artık bütün sesler ölüm çığlıklarıydı.

İnsanlar su serpiyordu. Ama alevler onları da fazla yaklaştırmıyordu kendine. Biraz yaklaşabilseler kurtaracaklardı bizi.

Bir an alevlerin nefesini ensemde hissettim.

Şaşkın haldeydim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Savunamıyordum kendimi.

Ölümüm başlamıştı.

Bağırdım çağırdım ama sesim çatırtılar arasında kaybolup gitti.

Ömrümün sonuna geldiğimi anladım.

Yanımda yöremde kimsecikler kalmamıştı.

Dallarım, yapraklarım, bana hayat veren her şey yok olmuştu.

Ayaktaydım ama hayati faaliyetlerim durmuştu.

Ağaçlar ayakta ölür derlerdi, öyle oldu.”

Küllerinden doğan ağaç da var

Orman yangınlarında tüm ağaçlar yok olmuyor.

Başlangıçta alevlere teslim olsalar da küllerinden yeniden doğuyor bazıları.

Bunun nasıl olduğunu İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Melih Boydak’ın bilimsel makalesini referans göstererek anlatayım:

Kızılçamlar, yangına maruz kalsalar bile varlıklarını sürdürebilecek biyolojik özelliklere sahipler.

Çamların bu türünün tepelerinde “tepe tohum bankası” diye adlandırılan kozalaklar bulunuyor.

Diğer çam türlerinde böyle bir “banka” yer almıyor.

“Tepe tohum bankası” yangından 15-20 gün sonra açılıyor ve canlı tohumlar rüzgârla toprak yüzeyine dağılıyor.

Uygun sıcaklık ve yağış koşullarında çimlenen tohumlar fide ve ardından fidana dönüşüyor.

Sadece kızılçamlar mı?

Hayır!

Makiler de kökleri 5-10 metreye kadar uzanabildiğinden yangından 1-2 ay sonra toprak üzerinde sürgünler vererek yaşamlarını sürdürebiliyor.

Ormanlarımızın yüzde 22.85’i kızılçamlardan oluşuyor.

Makilik alanlar da hiç az değil.

***

Sonuç olarak şu söylenebilir:

Yanan orman alanlarını betonlaştırmazsak ya da maden aramalarına filan açmazsak o ormanların hiç olmazsa bir bölümünün küllerinden yeniden doğacağını bilmeliyiz.