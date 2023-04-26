Yanan ağız sendromunda ne yapılmalı?

Genellikle sabah başlayıp gün ortalarında şiddetlenen yanma durumu, gıda tüketilmesiyle beraber hafifler. Genelde normal olan bu hastalık bazı bireylerde dilde çatlak ve izler şeklinde de olabilir. Aynı zamanda da bazı kişiler ağızlarında metalik bir tat hissettiklerini söyleyerek mide bulantısı yaşadıklarını belirtirler. Çok sık rastlanılmayan bu sendrom genellikle orta yaşlı ve yaşlı bireylerde görülür. Kadınlarda görülme olasılığı ise erkeklere oranla daha fazladır. Ağız mukozasında gözle görülebilir bir lezyon olmadığı halde dil ve ağız boşluğunda ağrı ve yanma şeklinde kendini gösterir.

Acı ağız sendromu, yavaş bir başlangıç gösterir. Belirtileri ise yıllar içerisinde şiddetlenir. Başlangıç belirtileri ise kişinin dişleriyle alakalı bir sorun olduğunu düşünmesiyle beraber bir diş hekiminde son bulur. Fakat acı ağız sendromu yaşayan kişilerin diş hekimlerine ya da Kulak burun boğaz uzmanlarına danışmak yerine gastroenterolog tarafından muayene edilmelerinde fayda vardır.

Yanan ağız sendromu, nöropatik bir ağrı olan ve ağızda yanma hissine sebep olur. Bu yanma ise çok şiddetli olduğu zaman kişinin hayatını etkileyen bir rahatsızlık haline dönüşür. Aniden ortaya çıkan ve yavaş yavaş ilerleyen bu sendrom, yanma karıncalanma veya uyuşma şeklinde ağızda, dilde, diş etlerinde ve damakta hissedilen bir rahatsızlıktır. Genellikle neden ortaya çıktığı bilinmeyen bu rahatsızlığa sebep olan bazı nedenler ise şöyle;

Diş ürünlerine ya da bazı gıdalara olan hassasiyet

Şeker hastalığı

Depresyon ya da anksiyete

Kuru ağız

Reflü

Ağız içi enfeksiyonları

Asitli yiyecek içecek tüketimi

İlaçlar

Tiroid bezinin yavaş çalışması

BELİRTİLERİ NELERDİR

Ağızda, dilde, diş etinde ve damakta yanma şeklinde belirti gösteren acı ağız sendromunun genel olarak belirtileri şu şekilde:

Ağızda yanma veya ağrı

Dilde acı bir tat

Ağızda metalik bir koku hissedilmesi

Ağrının yemek yendikten sonra hafiflemesi

Ağız kuruluğu

Bu şikayetlerin en az 4 ay devam etmesi

TEDAVİSİ VAR MI

Doktor muayenesi sırasında kişinin tıbbi geçmişi ve beslenme düzeni incelenir. Teşhisi koymak için ise hissedilen yanmanın 3 ay boyunca devam ediyor olması gerekir. Belirli kan testleri de yapıldıktan sonra uygun tedaviye başlanır. Ağız yanmasının tedavisi şu şekilde;

Bilişsel-davranışçı terapi

Ağzı nemli tutmak

Bazı durumlarda antidepresanlar veya anksiyete ilaçları

Şekersiz sakız kullanmak

Vitamin takviyeleri