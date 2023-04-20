Yanan aracını ceketiyle söndürme çabaladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken otomobili alevlere teslim olan vatandaş, yangını ceketi ile söndürmeye çalıştı. Yangın yoldan geçen diğer sürücülerin yangın söndürme tüpü ile müdahale etmesi ile söndürüldü.