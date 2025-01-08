Yanan araçta can vermişti! Kendisini ateşe verdiği ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Yanan araçta can vermişti! Kendisini ateşe verdiği ortaya çıktı

Isparta-Eğirdir karayolu üzerinde seyir halindeyken alevlere teslim olan aracın sürücüsü yanarak can vermişti. Sürücünün kendisini ateşe verdiği ortaya çıktı.

Isparta'da meydana gelen yangında aracın içinde sıkışan ve dışarı çıkamayan sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'da alevler içinde kalan otomobilinde yanarak hayatını kaybeden adamın, aracın içinde kendisini ateşe verdiği, son anda vazgeçtiği ancak dışarıya çıkmaya çalışırken araçta sıkıştığı belirlendi.

aw365915-01.jpg

Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Salih Ö'nün idaresindeki 32 AEK 777 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen birden alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö. araçta sıkışarak dışarı çakamayarak can verdi.

aw365915-04.jpg

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Salih Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SON ANDA VAZGEÇTİ AMA KURTULAMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Salih Ö'nün henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içinde kendini ateşe verdiği belirlendi. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö'nün intihar girişiminden vazgeçerek camı kırıp araçtan çıkmaya çalıştığı başaramadığı öğrenildi.

Son Haberler
Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici görenleri şoke etti
Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici görenleri şoke etti
Yanan araçta can vermişti! Kendisini ateşe verdiği ortaya çıktı
Yanan araçta can vermişti! Kendisini ateşe verdiği ortaya çıktı
Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı
Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı
Bahçeli'nin 'Kurt kurdu tanır' sözlerine Ümit Özdağ'dan yanıt
Bahçeli'nin 'Kurt kurdu tanır' sözlerine Ümit Özdağ'dan yanıt
Muhtar adayı evinin önünde vuruldu
Muhtar adayı evinin önünde vuruldu