Yanan araçta can vermişti! Kendisini ateşe verdiği ortaya çıktı

Isparta'da meydana gelen yangında aracın içinde sıkışan ve dışarı çıkamayan sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'da alevler içinde kalan otomobilinde yanarak hayatını kaybeden adamın, aracın içinde kendisini ateşe verdiği, son anda vazgeçtiği ancak dışarıya çıkmaya çalışırken araçta sıkıştığı belirlendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Salih Ö'nün idaresindeki 32 AEK 777 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen birden alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö. araçta sıkışarak dışarı çakamayarak can verdi.

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Salih Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SON ANDA VAZGEÇTİ AMA KURTULAMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Salih Ö'nün henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içinde kendini ateşe verdiği belirlendi. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö'nün intihar girişiminden vazgeçerek camı kırıp araçtan çıkmaya çalıştığı başaramadığı öğrenildi.