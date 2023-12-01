Yanan evini görünce göz yaşlarına boğuldu

Antalya’da çıkan yangında iş yeri ve üst kattaki ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi kadın gözyaşlarına boğuldu.

KAYNAK: İHA
Yanan evini görünce göz yaşlarına boğuldu

Alüminyum işi yapılan iş yerinde yabancı uyruklu Muhammet Sbat, sobayı yanık şekilde Cuma namazına gitti. Sobaya yakın olan koltuğun alev almasıyla birlikte yangın çevreye yayıldı. İş yerinin üst katındaki evde yaşayan Zehra Gürlü, alevleri görmesiyle birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbarla adrese itfaiye, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede üst kattaki evi sardı. Bitişikteki galeride bulunan otomobiller ise çalışanlar tarafından kurtarıldı. İş yerinin ortağı Muhammet Sbat, büyük üzüntü yaşarken, evi yanan Zehra Gürlü’yü ise komşuları sakinleştirmeye çakıştı. Gözyaşlarına boğulan Gürlü, kontrol amaçlı ambulansa alındı.

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İş yeri ortaklarından Sadi Şahin, “Arkadaş soba yanık şekilde namaza gitmiş. Koltuk yakın olunca alev almış. Üt kattaki evde yandı. Buranın masraflarını nasıl karşılayacağız bilmiyoruz. Makinelerimiz de yandı. Biz montajdaydık” dedi.

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