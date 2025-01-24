Yanan Grand Kartal Otel'in itfaiye raporu ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında ihmal tartışmaları devam ederken, itfaiyenin hazırladığı raporda yangının nedeninin belirlenemedi belirtildi.

İtfaiye raporunda yangının dördüncü kattaki bölümden çıktığı belirtildi.

Yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda ihbarın 03.30’da yapıldığı ve itfaiyenin 42 km mesafede olduğu belirtilirken “Otelin ön cephesinden merdivenli araç ile 50’den fazla vatandaşın tahliye edildiği” söylendi.

Raporda yangının çıktığı yere ilişkin ise “Tarafımıza yapılan incelemeler sonucunda yangının 4.katta yer alan mutfak/restourant bölümünden başladığı belirtilmiştir. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır. Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunmadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir” denildi.

"TAHRİBAT FAZLALIĞI NEDENİ İLE KASIT UNSURU BULGU BULUNAMADI"

Raporda olayın nedeni bölümünde şunlar belirtildi:

"Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda yangının 4. katta yer alan mutfak/restaurant bölümünden başladığı belirlenmiştir. Kapalı alan yangınlarında hava desteği sağlayacak cam kırılması, kapı açılması vb. gibi unsurlar gerçekleşmeden önce, yangın yükünü oluşturan ahşap, plastik vb. gibi kolay yanıcı maddelerin yanmasıyla ısının, sıcak dumanın ve alevin yayılma hızı genellikle düşük olmaktadır. Bu nedenlerle, yangın çok yüksek hararete ve tahribata neden olmaktadır. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca ısı, duman ve alevin fizik kanunu gereği yukarı yönlü hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu göstergeler doğrultusunda 3. katın yangın başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı bu nedenle, daha az tahribata uğradığından anlaşılmaktadır. Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir."