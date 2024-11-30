Yanan kablolardan yere alev parçaları saçıldı

Kaynak: İHA
Yanan kablolardan yere alev parçaları saçıldı

Bartın'da direkteki kablolar alev aldı, yere düşen alevler mahallede paniğe neden oldu.

Bartın'da direkteki kablolar alev aldı, yere düşen alevler mahallede paniğe neden oldu.

Bartın Aladağ Mahallesi 365. Sokak'ta bulunan yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar yakında bulunan direkteki kabloları tutuşturdu. Alev alan kablolar ve yere düşen alevler, mahallede korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.

Gelen teknik ekipler mahalledeki elektriği keserek, alevlere müdahale etti. Ekipler, enerji nakil hatlarının onarılmasının ardından yeniden mahalleye elektrik verdi.

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