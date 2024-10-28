Yanan kamyonet bomba gibi patladı

Kaynak: İHA
Yanan kamyonet bomba gibi patladı

Antalya’da bir kamyonet alev alarak yanmaya başladı. Sürücü araçtan çıktıktan sonra patlamalar meydana geldi. Araçtan yükselen alevler işyerlerinde hasara neden oldu. Patlamalar lastiklerden kaynaklandığı belirtildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi ile Yener Ulusay Caddesi kesişiminde gitmekte olan 07 ABG 443 plakalı FORD marka kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Hızla büyüyen alevlerden araç sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtulurken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerini araç trafiğine kapattı.

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Bu sırada peş peşe meydana gelen patlama sesleri çevrede bulunan vatandaşlara büyük panik yaşattı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Aracın alevler içinde yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, ekiplerin yarım saatlik çabası sonucu söndürüldü. Alevler nedeniyle olay yerinde bulunan bir binanın dış cephesi zarar görürken, bazı işyerlerinde de maddi hasar meydana geldi.

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Olayın yaşandığı noktada işletmesi bulunan ve yangın nedeniyle maddi hasar gören işletme sahibi Halil Güvenbaş, “Sabah 07.40’ta her halde cam kamyonuydu araç, birden alev topuna dönüştü. 2-3 defa lastikler büyük bir gürültüyle patladı. Biz farklı bir şey zannettik, kamyonun alev topuna dönüşmesi ile alevler dükkanıma sıçradı. Dükkânda maddi zarar var. Yaklaşık 100 bin TL zarar var” dedi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından kamyonet çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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