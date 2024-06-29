Yanan kuşlar tarlayı yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yanan kuşlar tarlayı yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi mevkiindeki enerji nakil hattına çarpıp yanarak düşen yabani kuşlar tarlada yangın çıkardı. 8 çiftçiye ait 80 dönüm buğday ekili tarla yandı.

Hamzabey Mahallesi mevkiinde enerji nakil hattına çarpıp yanarak düşen yabani kuşlar tarlada yangın çıkardı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu 8 çiftçiye ait 80 dönüm buğday ekili tarlalar yandı.

Yangın yerinde incelemede bulunan Kaymakam Eren Arslan, "Hamzabey Mahallesi sınırları içerisinde buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ve orman işletme müdürlüğü arazözleri tarafından söndürüldü.

Cana gelen bir zarar olmaması sevindirici. Yangının, görgü tanıklarının ifadeleri ve ilk tespitlere göre yüksek gerilim hattına çarpan kuşların oluşturduğu kıvılcımlardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Rabbim beterinden korusun" dedi.

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