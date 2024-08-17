Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi

Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi
Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir’de çıkan yangına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında yanan ormanlar havadan görüntülendi.

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 1

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 2

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 3

3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilendi.

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 4

4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale etti.

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 5

Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 6

Yangının 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden çıktığı ortaya çıktı.

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 7

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kaldı.

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 8

Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 9

Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

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Yanan ormanlar havadan böyle görüntülendi 10

Yangının 3’üncü gününde bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

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