Yanan ormanlar yeniden yeşerecek!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’te geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında önce Gölpazarı ilçesi sonrasında da Osmaneli ilçesinde büyük orman yangınları yaşandı. Yaşanan yangınlarda Bilecik’in büyük bir ormanlık alanı yok oldu. Yangınların ardından yanan alanların tekrar ağaçlandırılıp ormanlık alanların korunması ile ilgili de bazı tartışmalar başlamıştı.

Tartışmalara son nokta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile konmuş oldu. Bakanlık yaptığı duyuruda yanan orman alanlarının tekrar yeşertilmesinin anayasanın 169. maddesi ile güvence altına alındığını ve bu alanların yapılacak çalışmaların ardından mutlaka yeşertilerek ağaçlandırılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, öncelikle bölgede bilimsel analizler ve etüt çalışmaları gerçekleştirileceği, yangından zarar gören alanların tarım arazisi veya başka bir amaçla kullanılamayacağı vurgulandı.

Yeniden yeşertme yöntemleri ile ilgili de bilgilerin paylaştığı açıklamada, yapılacak analizler sonrası bazı bölgelere tohum takviyesi ile ağaçlandırma, bazı bölgelerde ise fidan dikimi ile ağaçlandırmanın yapılacağı belirtilirken, bazı alanların ise doğal haline bırakılarak ilk yağmur ile çimlenmenin başlamasının sağlanacağı ifade edildi.