Yanan turunçgillerin Akdeniz Meyve sineği üretmemesi hummalı çalışma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yanan turunçgillerin Akdeniz Meyve sineği üretmemesi hummalı çalışma

Adana'da Ağustos ayında yaşanan aşırı sıcak nedeniyle yanan turunçgillerin dökülerek Akdeniz Meyve Sineğine neden olmaması için çalışma başlatılarak ağaç diplerindeki dökülen ürünler toplatıldı.

Adana'da Ağustos ayında yaşanan aşırı sıcak nedeniyle yanan turunçgillerin dökülerek Akdeniz Meyve Sineğine neden olmaması için çalışma başlatılarak ağaç diplerindeki dökülen ürünler toplatıldı.

Adana'da geçtiğimiz günlerde 96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklık 47.7 dereceye çıktı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 58.3 dereceyi gördü. Bu nedenle turunçgillerde yanma meydana geldi. Yanma en çok da limon meyvelerinde görüldü. Yanan meyveler ağaç diplerine dökülünce Akdeniz Meyve Sineği tehlikesi baş gösterdi. Bu nedenle Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçelerde düşen meyveleri toplatmak için çalışma başlattı. Ekipler bahçelerdeki meyveleri bahçe sahipleriyle birlikte tek tek toplayarak Akdeniz Meyve Sineği tehlikesini ortadan kaldırdı. Toplatılan meyve atıkları siyah poşetlere konularak ağzı bağlandıktan sonra imha edildi.

Yanan turunçgillerin Akdeniz Meyve sineği üretmemesi hummalı çalışma

Yanan turunçgillerin Akdeniz Meyve sineği üretmemesi hummalı çalışma

Son Haberler
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı karıştıran bikinili poz! Gelen yorum çıldırttı
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Endonezya’da öfke sokaklara taştı: Halk vekil maaş ve hakları için sokağa indi
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Dünya devinin kalecisi Galatasaray'a önerildi! Daha önce adı hiç anılmamıştı
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Meteorolojiden uyardı: Gündüzler 35 dereceyi bulacak
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret
Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret