Yanan turunçgillerin Akdeniz Meyve sineği üretmemesi hummalı çalışma

Adana'da Ağustos ayında yaşanan aşırı sıcak nedeniyle yanan turunçgillerin dökülerek Akdeniz Meyve Sineğine neden olmaması için çalışma başlatılarak ağaç diplerindeki dökülen ürünler toplatıldı.

Adana'da geçtiğimiz günlerde 96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklık 47.7 dereceye çıktı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 58.3 dereceyi gördü. Bu nedenle turunçgillerde yanma meydana geldi. Yanma en çok da limon meyvelerinde görüldü. Yanan meyveler ağaç diplerine dökülünce Akdeniz Meyve Sineği tehlikesi baş gösterdi. Bu nedenle Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçelerde düşen meyveleri toplatmak için çalışma başlattı. Ekipler bahçelerdeki meyveleri bahçe sahipleriyle birlikte tek tek toplayarak Akdeniz Meyve Sineği tehlikesini ortadan kaldırdı. Toplatılan meyve atıkları siyah poşetlere konularak ağzı bağlandıktan sonra imha edildi.