Yanar döner büfeci gözaltına alındı. Esenyurt'ta çocuğa darp anneye taciz

Esenyurt'ta yaşanan bir olayda büfe sahibi, önce küçük bir çocuğa darp etti, ardından hesap sormak isteyen anneyi taciz etti.

Olayın detayları şöyle:

Bir büfede, büfe sahibi küçük bir çocuğa darp etti.

Çocuğun annesi, yaşanan olayı sormak için büfeye gitti.

Anne, olayı cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Büfe sahibi erkek, kendisini çeken kadına önce dans ettiği anlaşılan hareketler yaptı.

Hareketler daha sonra tacize dönüştü.

Olaya müdahale eden polis, büfe sahibini yaka paça yakalayarak karakola götürdü.

Bu skandal olay, Esenyurt'ta büyük tepki çekti. Sosyal medyada da büfe sahibinin cezalandırılması için birçok paylaşım yapıldı.

Olayın sonucunda büfe sahibinin ne ceza alacağı merak konusu.