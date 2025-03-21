Yanardağ kabusu yeniden hortladı! Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki 8 bin metre kül püskürdü: Bölge alarmda

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, 8 bin metre kül püskürterek patladı. Uyarı seviyesi yükseltilirken, tehlike bölgesi genişletildi. Volkanik faaliyet nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Endonezya, 130 aktif yanardağıyla "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde bulunuyor.

Endonezya Jeoloji Ajansı, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada, volkanik hareketlilik yaşanan yanardağın patlaması sonucu, yaklaşık 8 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü belirtildi.

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Ayrıca bölgede, son yedi gün içinde yüzlerce deprem meydana gelirken volkanik hareketlilikte de ciddi bir artış yaşandığı kaydedildi.

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Yetkililer, patlama uyarı seviyesini en yüksek düzeye çıkarırken, krater çevresinde daha önce 7 kilometre olarak belirlenen tehlike bölgesi, 8 kilometreye genişletildi.

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Volkanik faaliyet nedeniyle Avustralya ile Bali Adası arasındaki bazı uçuşlar iptal edilirken, adaya yapılan diğer uluslararası ve iç hat uçuşları da ertelendi.

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"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Lewotobi Laki Laki Dağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu dokuz kişi ölmüş, düzinelerce kişi yaralanmıştı.

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