27 Ekim 2025 tarihinde 'Casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderilen ve yönetimindeki TELE1'e kayyum atanan gazeteci Merdan Yanardağ, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyaset çizgisini sert bir dille eleştirdi.

Yanardağ, Tele 2'nin internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim yenilgisi sonrası tavrını, siyasal bir tükeniş ve 'dramatik bir intihar' olarak tanımladı.

'CHP’NİN GELECEĞİ AÇISINDAN KRİTİK RİSKLER BARINDIRIYOR'

Yanardağ’a göre, Kılıçdaroğlu’nun seçim gecesinden başlayarak sergilediği tutum, partililerin ve hukuk devletini savunan seçmenin umutlarını ciddi ölçüde zedeledi.

Yenilgiyi sahiplenme ve sorumluluk üstlenme yerine, görevde kalma yönündeki ısrarının partiyi derin bir bunalıma sürüklediğini ifade eden Yanardağ, bu durumun CHP’nin geleceği açısından kritik riskler barındırdığına işaret etti.

SİYASAL İNTİHAR OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Merdan Yanardağ, yazısında Kılıçdaroğlu’nun yenilgi sonrası siyasal olarak intihar ettiğini, bu tercihin sadece kişisel bir siyasi son olmanın ötesinde, partinin tarihi misyonuna da gölge düşürdüğüne dikkat çekti.

Ayrıca Yanardağ, partide derhâl demokratik bir değişim sürecinin başlatılması gerektiğini savunarak, liderin koltuğa tutunma çabasının parti içi demokrasi kültürüne zarar verdiğini ve tabanın sesinin duyulmasını engellediğini de sözlerine ekledi.