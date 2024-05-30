Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor

Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor
Kaynak: AA / DHA / İHA

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ, Aralık 2023'ten bu yana beşinci kez patladı. Çıkan lavlar, 50 metre yükseğe kadar ulaştı.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 1

İzlanda'nın güneybatısındaki bir yanardağ, aralık ayından bu yana beşinci kez patladı. Bugün patlayan yanardağdan çıkan lav, 50 metre yüksekliğe kadar ulaştı.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 2

Reuters haber ajansının aktardığına göre, uzmanlar, daha önce yaptıkları açıklamalarda, başkent Reykjavik'in güneyindeki bölge için volkanik faaliyet uyarısında bulunmuştu.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 3

Yapılan incelemeler, yerin altında magma biriktiğini ortaya koymuştu.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 4

İzlanda Meteoroloji Ofisi, bugün yaptığı açıklamada, "Lavlar, 50 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor; oluşan çatlak, 2,5 kilometre dolaylarında görünüyor ve büyüyor" ifadelerini kullandı.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 5

UÇUŞLAR, PLANLANDIĞI ŞEKİLDE YAPILIYOR

Reykjavik'teki Keflavik Havalimanı'nın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 6

Bugün yaşanan patlamanın 2021 yılından bu yana yarımadada yaşanan sekizinci yanardağ patlaması olduğu ifade edildi.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 7

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı yarımada, 800 yılın ardından volkanik olarak yeniden faaliyete geçmişti.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 8

İzlanda Sivil Savunması, yanardağ patlaması üzerine yüksek alarm durumuna geçirilirken, yetkililer Grindavik kentinin tahliyesini emretmişti.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 9

Yakınlardaki Blue Lagoon jeotermal spası da kapatılmış ve müşterileri tahliye edilmişti.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 10

Daha fazla hasar olmaması için lavları bölge altyapısından uzaklaştırılacak şekilde bariyerler de inşa edilmişti.

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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 11
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 12
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 13
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 14
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 15
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 16
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 17
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 18
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 19
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 20
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 21
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 22
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 23
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 24
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 25
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 26
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 27
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 28
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 29
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 30
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 31
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 32
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 33
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 34
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 35
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 36
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 37
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 38
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 39
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 40
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 41
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 42
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 43
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 44
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Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor 45
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