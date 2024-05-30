Yanardağ patladı! 50 metre yükseldi 2,5 kilometreden görünüyor

İzlanda'nın güneybatısındaki bir yanardağ, aralık ayından bu yana beşinci kez patladı. Bugün patlayan yanardağdan çıkan lav, 50 metre yüksekliğe kadar ulaştı.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, uzmanlar, daha önce yaptıkları açıklamalarda, başkent Reykjavik'in güneyindeki bölge için volkanik faaliyet uyarısında bulunmuştu.
Yapılan incelemeler, yerin altında magma biriktiğini ortaya koymuştu.
İzlanda Meteoroloji Ofisi, bugün yaptığı açıklamada, "Lavlar, 50 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor; oluşan çatlak, 2,5 kilometre dolaylarında görünüyor ve büyüyor" ifadelerini kullandı.
UÇUŞLAR, PLANLANDIĞI ŞEKİLDE YAPILIYOR
Reykjavik'teki Keflavik Havalimanı'nın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Bugün yaşanan patlamanın 2021 yılından bu yana yarımadada yaşanan sekizinci yanardağ patlaması olduğu ifade edildi.
Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı yarımada, 800 yılın ardından volkanik olarak yeniden faaliyete geçmişti.
İzlanda Sivil Savunması, yanardağ patlaması üzerine yüksek alarm durumuna geçirilirken, yetkililer Grindavik kentinin tahliyesini emretmişti.
Yakınlardaki Blue Lagoon jeotermal spası da kapatılmış ve müşterileri tahliye edilmişti.
Daha fazla hasar olmaması için lavları bölge altyapısından uzaklaştırılacak şekilde bariyerler de inşa edilmişti.