Yanardağ patladı gökyüzü dumana boğuldu

Endonezya Jeolojik Afet Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi yöneticisi Agus Budi Santoso, Merapi'nin patlamasından sonra oluşan taş ve lav akıntısının yanardağın eteklerindeki 2 kilometrelik alana yayıldığını ifade etti.

Santoso, can kaybının yaşanmadığı patlama sonucunda açığa çıkan sıcak kül ve gaz bulutunun, bazı kasabalarda gökyüzünü kapladığını söyledi.

Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi'nin de bu ay üçüncü kez patladığı, lav püskürtmediği ancak bölgedeki 500 kişinin tahliye edildiği bilgisi verildi.

Endonezya'daki en aktif yanardağ olan Merapi'nin 10 kilometre çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşamakta. Yetkililer yerel halka, yanardağ kraterinin en az 7 kilometre uzağında durmaları konusunda uyardı.

Dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en sık yaşandığı "Ateş Çemberi" olarak da tanınan Pasifik Deprem Kuşağı'nda bulunan Endonezya'da 120'den fazla aktif yanardağ mevcut.