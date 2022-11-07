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  • Datça’ya tarihinde ilk kez bir kruvaziyer gemisi geldi, yanaşacağı liman olmadığı için açığa demir atmak zorunda kaldı

Datça’ya tarihinde ilk kez bir kruvaziyer gemisi geldi, yanaşacağı liman olmadığı için açığa demir atmak zorunda kaldı

Muğla'nın Datça ilçesine ilk kez kruvaziyer gemisi geldi. Yanaşacağı liman olmayan dev gemi açığa demirledi. Datça açıklarına demirleyen dev gemideki yolcular tender gemilerle kıyıya ulaştırıldı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:41
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Yanaşacağı liman olmadığı için açığa demir atmak zorunda kaldı, Datça’ya tarihinde ilk kez bir kruvaziyer gemisi geldi

Datça’ya tarihinde ilk kez bir kruvaziyer gemisi geldi, yanaşacağı liman olmadığı için açığa demir atmak zorunda kaldı
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Devre mülk gemisi olarak bilinen The World isimli 2002 yapımı 196 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı yolcu gemisi Rodos seferinin ardından 255 personel ve 192 yolcusu ile birlikte Datça’ya geldi.

İHA'da yer alan haberde, kruvaziyer gemilerinin yanaşacağı limanı olmayan Datça’ya gelen gemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan özel izinle açığa demirledi. Yolcular dev geminin kendi bünyesinde yer alan tender gemilerle kıyıya yanaştırıldı. Yolcuların bir kısmının Datça çarşısını gezeceği, bir kısmının ise otobüslerle Knidos Antik Kenti’ni ziyaret edeceği öğrenildi. İki gün boyunca Datça’da bulunacak olan dev geminin sonrasında Fethiye, Kaş ve Marmaris limanlarına uğrayacağı öğrenildi.



“Büyük gemiler için liman istiyorlar”
Uzun yıllardır Datça’da tekne turizmi ile uğraştığını belirten turizmci Sinan Bora, Datça’ya turistlerin gelmesinden memnun olduklarını ifade ederek, "Şu anda Datçamıza bir cruise gemisi geldi. Bu geminin yanaşacağı bir iskele yok. Teknelerle buraya getirildi yolcular. Datça’nın doğası ve tarihi güzellikleriyle güzel bir ilçe ama böyle gemilerin yanaşması için bir limanı olması gerekli." dedi.

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Oğuzhan
7.11.2022 16:16
Uyuşturucu kaçakçılığı için liman yaparsalar olacağı bu..  
 
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