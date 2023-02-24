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Yandaş Ahaber YSK'dan önce duyurdu: Bazı depremzedeler oy kullanamayacak

Ahaber’in deprem bölgesinden başka şehirlere göç eden vatandaşların kalıcı ikametgâhları yok ise yalnızca Cumhurbaşkanı'na oy verebileceği, milletvekili seçimlerinde oy kullanamayacağına yönelik haberi tepki çekti. Sosyal medyada vatandaşlar habere tepki gösterdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:30
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Yandaş Ahaber YSK'dan önce duyurdu: Bazı depremzedeler oy kullanamayacak

Yandaş Ahaber YSK'dan önce duyurdu: Bazı depremzedeler oy kullanamayacak
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11 ili etkileyen depremlerin ardından seçimlerin ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber'de dikkat çeken bir "kulis" haberi yayımlandı.

Haberde "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması için 10 Mart'ta seçim kararı ilan edebileceği, deprem bölgesinden başka şehirlere göç eden vatandaşların kalıcı ikametgâhları yok ise yalnızca Cumhurbaşkanı'na oy verebileceği, milletvekili seçimlerinde oy kullanamayacakları" belirtildi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Kulislere göre 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini yapacak. Depremin vurduğu 11 ilde de milletvekili sayıları değişmeyecek. Konteyner kentlere sandık kurulacak.

Ülke gündemi deprem odaklı ancak anayasa gereği seçimler en geç 18 Haziran'da yapılacak.

Depremin öncesinde Başkan Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etmişti. Deprem sonrasında da bu karardan vazgeçilmedi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı büyük oranda netleşti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de seçim tarihinin değişmeyeceği mesajını son grup toplantısında verdi. Gözler YSK'ya çevrildi. Depremin yaşandığı illerde seçimin nasıl yapılacağı tartışılıyor. Çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor.

İllerin milletvekilli sayısının 2022 nüfus sayımı sonuçları temel alınarak belirleneceği belirtiliyor. Buna göre 11 ilde milletvekili sayısı değişmeyecek.

14 Mayıs'ta seçim yapılabilmesi için 10 Mart'ta Başkan Erdoğan'ın seçim kararını alıp Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Sonrasında ise YSK seçim takvimini başlatacak.

Hala kendi illerinde kalan depremzedeler için konteynerlere sandık kurulacak. Başka illerde olanlar ise kalıcı ikametgâhı yoksa milletvekili seçimleri için oy kullanamayacak, sadece Cumhurbaşkanının belirlenmesinde rol oynayabilecek."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
A Haber'in yayımladığı haber sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

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