Yandaş Ahmet bu kez ters köşe yaptı! Erdoğan'ı kızdıracak yazı...

Geçmişte JİTEM’in bütün pis işlerinin sembolü hale gelen “Beyaz Toros” olayı tekrar gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir savcının makam odasındaki masada “Beyaz Toros” olduğunu söyleyerek, isim vermeden eleştirmiş, ardından soruşturma açılmıştı. Yandaş Ahmet ise bu sefer şaşırttı. Hakan, bugünkü köşe yazısında ‘beyaz toros’ maketinin hedefinde Erdoğan olduğunu belirtirken, “CHP Lideri Özgür Özel’in bu konuyu gündeme getirmesi ve eleştirmesi isabetlidir” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN SAVCIYA “BEYAZ TOROS” TEPKİSİ SONRASI SORUŞTURMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da bir savcının makam odasındaki masada (geçmişte JİTEM’in bütün pis işlerinin sembolü hale gelen) “Beyaz Toros” olduğunu söyleyerek sert tepki göstermişti. İsim vermeyen Özel’e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel’in kastettiği savcının ismini de alenen duyurarak Özel hakkında “hakaret ve tehdit” suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

“O KİŞİ DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I HEDEF ALMIŞTIR”

Yandaş kalem Ahmet Hakan ise Özel’in savcıya yaptığı ‘beyaz toros’ tepkisini bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. Hakan, savcının masasındaki ‘beyaz toros’ maketinini yer almasının “Ülkenin Cumhurbaşkanı’na kafa tutmaktır. Cumhurbaşkanı’nın “beyaz Toros’lar yanlıştı” demesinin hemen ardından kim beyaz Toros’la şov yapıyorsa... O kişi doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almıştır” şeklinde tepki gösterdi.

ÖZEL’İ HAKLI BULDU

Hakan ilk kez Özel’i haklı bulduğunu belirterek, “CHP Lideri Özgür Özel’in bu konuyu gündeme getirmesi ve eleştirmesi isabetlidir” sözü ise dikkat çekti. Ancak Özel’in savcıları “hakaret”, “tehdit” gibi suçlamalara gerekçe oluşturabilecek sözler söylemesinden dolayı soruşturma açıldığını belirtti. Hakan, “Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi başarırsak... Karanlıkları aydınlığa çıkarabiliriz. Başka türlü imkânsız” dedi.

BEYAZ TOROS OLAYI NEDİR?

Geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yapan yoldan çıkmış bazı devlet görevlileri terör örgütüyle ilişkilendirdikleri, muhalifleri Beyaz Toroslarla bir yerlere götürüldüğü belirtiliyordu. O araçlara binen birçok insandan bir daha hiç haber alınamazdı. Bu olaylar nedeniyle Beyaz Toroslar faili meçhul cinayetlerin sembolü haline gelmişti