Yandaş Ahmet, CHP’li ünlü ismi yerin dibine gömdü!

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme tarafınca iptal edilmesinin ardından geçici süreliğine kayyum olarak eski CHP milletvekili Gürsel Tekin göreve getirilmişti. Göreve geleceğini söyleyen Tekin eleştiri oklarına tutulmuştu. Yandaş kalem Ahmet Hakan ise “GÜRSEL TEKİN’İN TRAJEDİSİ” ara başlıklı köşe yazısında Tekin’i yerin dibine gömdü. Hakan, “Peşinden kitleleri sürükleyecek biri değil. Bir taban hareketi örgütleyebilecek çapta biri değil” dedi.

Görüşeceği CHP’li 2 ismi canlı yayında açıkladı! Genel merkezde ‘neden’ sorusu yankılanıyor… Kayyum olarak atanmıştı…

NE YAŞANMIŞTI?

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik mahkeme kararının yankıları sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu “tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste”yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i geçici yönetimin başına getirdi. CHP’nin kurultay davası ise 15 Eylül’de Ankara’da görülecek.

CHP İÇERİSİNDE GERİLİM

Tekin’in karşı çıkmayıp, görevi kabul edeceğini söylemesi parti içinde tepkilere neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik’in görevinin başında olacağını söylemiş ve Tekin’in ihraç edildiğini açıklamıştı. Son olarak Tekin, “Bana bir tebligat olmadı. İhraç, sözlü tebligatla olmaz. İhracım söz konusu bile olamaz” dedi.

YANDAŞ AHMET, TEKİN’İ GÖMDÜ

Yandaş kalemler Gürsel Tekin’e sahip çıkarken yandaş Ahmet Hakan’dan ise gömen ifadeler geldi. Hakan bugünkü köşe yazısında “GÜRSEL TEKİN’İN TRAJEDİSİ” ara başlığı dikkat çekti. Hakan şunları dile getirdi:

“GÜRSEL Tekin tabii ki CHP’li.

Parti içinde gelmediği makam kalmamış.

Ancak Gürsel Tekin’in bugünkü durumuna bakalım:

“Ha” deyince on binleri toplayacak biri değil.

Peşinden kitleleri sürükleyecek biri değil.

Bir taban hareketi örgütleyebilecek çapta biri değil.

Yani bir tabana, bir kitleye, bir örgüte yaslanmıyor.

Peki neye yaslanıyor?

Mahkeme kararına.”