Yandaş Ahmet, Erdoğan’ın müjdesini açıkladı! Zam bekleyen emekli ve emekçi, bu haberi okumasın

Açlık sınırı altında bir maaş ile geçim derdini düşünen emekliler, çalışarak evin kirasını ve çarşı pazarı karşılamayan emekçi hükümetten bir zam talebi beklerken, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cumartesi günü büyük bir müjde açıklayacağını duyurdu. Yandaş kalem Hakan ise müjdenin ne olduğunu açıkladı. Ne emekçiyi ne de asgari ücretliyi ilgilendiren müjdede “PKK’nın tarihe karışacağı müjdesidir” dedi.

EMEKLİ, EMEKÇİ VE ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA MÜJDE BEKLİYOR

24 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında Türkiye’de emekçiler her gün gelen zamma karşın evin kirasını ve çarşı pazarı karşılayamıyor. Öyle ki akşamları pazardaki artıkları toplayan vatandaşların manzaraları da geliyor. En kötüsü ise emeklilerin ara zamla maaşları 16 bin 881 TL’ye gelse de açlık sınırını bile geçemedi. Emekli, emekçi ve hatta ürünleri satamadığı için elinde kalan çiftçinin bile müjde beklediği ortamda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cumartesi günü büyük bir müjde açıklayacağını duyurmuştu.

MÜJDE TERÖRİSTLER

Gözler müjdeye çevrilmişken ne olduğu da ortaya çıktı. Yandaş kalem Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında müjdeyi kaleme aldı. Hakan, “PKK’nın tarihe karışacağı müjdesidir. Manifestonun ana teması, silahların bırakılmasının sağlayacaklarıdır. Siyasi yol haritasının vurgusu, Terörsüz Türkiye vizyonu ve ufku olacaktır” dedi.

NE DEMİŞTİ?

Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP lideri Bahçeli ile tam bir işbirliği içinde oldlarını belirterek, “Miletimize o tarihi müjdeyi de birlikte vereceğiz.” demişti. AKP sözcüsü Ömer Çelik ise Cumartesi günü Kızılcahamam’da büyük müjdeyi Erdoğan’ın açıklayacağını belirtmişti.