Suriye meselesine ilişkin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, 10 Mart anlaşmasına uymuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin zaman kazanmaya çalıştığına işaret ederek, "'SDG', ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı 'SDG' konuşması nedeniyle şikayet ederek “Dışişleri Bakanınıza ayar verin” demişti.

Yandaş Ahmet Hakan ise DEM’li Cengiz Çandar’ın açıklamalarını alıntılayarak sert sözlerde bulundu. Çandar’a ayar veren Hürriyet yazarı Hakan, Soğan zarı kadar farkı bahane ederek Erdoğan’dan Hakan Fidan’a ayar vermesini talep ediyor. Ama bana öyle geliyor ki... Esas Cengiz Çandar’a ayar verilmesi daha isabetli olacak gibi” ifadelerini kullandı.

ANCAK ANTLAŞMA UYGULANMIYOR

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam’daki geçici hükümet arasında yürütülen son görüşmelerin ardından, tarafların 10 Mart 2025 tarihli anlaşmanın uygulanmasına prensipte onay verdiği yönünde bilgiler kamuoyuna paylaşılmıştı. Bu anlaşma, SDG’nin üç askeri tümen halinde Suriye ordusuna entegre edilmesini ve devlet kurumlarının SDG’nin fiili kontrolündeki bölgelerde görev yapmaya başlayacaktı. Fakat fiilen bu mutabakat tam anlamıyla uygulanmadı.

ERDOĞAN’DA HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki durumla ilgili "10 Mart mutabakatının altında imzası olanlar tarafından ahde vefa ilkesi gereğince hayata geçirilmesi önemli bir düğümü çözecektir,'' dedi.