Yandaş anket şirketinden AKP'ye PKK dopingi

Eli kanlı terör örgütü PKK’nin fesih kararının siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği merak edilirken ASAL Araştırma 10-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Asal Araştırma’nın 26 ilde, 2 bin kişiyle bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle yaptığı ve hata payının yüzde 2,5 olduğu belirtilen çalışmanın sonuçlarında AKP’nin birinci parti olarak çıkması vatandaşı şaşırttı. Ankette yüzde 33,5 ile ikinci sıradaki CHP’ye yüzde 0,9 puan önde görünmesi vatandaşlar arasında “Yandaş şirketten AKP’ye PKK dopingi” olarak yorumlandı.

ASAL Araştırma’nın “Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu tabloyu ortaya çıktı:

AKP: %33,5

CHP: %32,4

DEM Parti: %9,1

MHP: %8,6

İYİ Parti: %4,2

Zafer Partisi: %3,8

YRP: %3,1

TİP: %1,4

Anahtar Parti: %1,0

Diğer: %2,9