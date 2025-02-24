Yandaş anketçi sonucu açıkladı AKP'liler inanamadı. Saray'da kimsenin ağzını bıçak açmıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yandaş anketçi sonucu açıkladı AKP'liler inanamadı. Saray'da kimsenin ağzını bıçak açmıyor

AKP'nin oylarını yüksek göstermekle tanınan ASAL Araştırma, son anket sonuçlarını yayınladı. 26 ilde 2 bin kişi ile yapılan ankette , "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu. CHP, AKP'yi geçti.

ASAL Araştırma'nın son seçim anketi siyasi dengeleri sarstı. CHP, AKP'yi geride bırakarak birinci parti oldu. Anket sonuçları ve partilerin güncel oy oranları haberimizde.

ASAL Araştırma Şirketi’nin 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği son genel seçim anketinin sonuçları, siyasi gündemi altüst etti. Katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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Anket sonuçlarına göre, CHP’nin oy oranı yüzde 31,6’ya yükselirken, AKP’nin oy oranı yüzde 30,9’a geriledi. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde AKP yüzde 36,3, CHP ise yüzde 25,8 oy almıştı. Bu sonuçlarla CHP, birinci sıraya yerleşti.

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Anket verilerine göre, üçüncü sırada yüzde 9,3 ile DEM Parti yer alırken, MHP yüzde 9 oy oranıyla dördüncü sırada konumlandı. Bir önceki ankette DEM Parti yüzde 9,6, MHP ise yüzde 8,9 oy almıştı.

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Küçük partilerde de dikkat çekici değişiklikler yaşandı:

İYİ Parti: Yüzde 4,3

Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,7

Anahtar Parti: Yüzde 1,6

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 1,4

Diğer partiler: Yüzde 5,1

Anket sonuçlarının açıklanmasının ardından siyasi kulislerde hareketlilik başladı. CHP’nin oy oranındaki artış, partinin son dönemdeki stratejik hamlelerinin etkili olduğunu gösterdi. AKP cephesinde ise oy kaybının nedenleri üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yapılacağı konuşuluyor.

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Siyaset bilimciler, CHP’nin yükselişinde parti içi yenilenme süreci ve genç seçmenlere yönelik politikaların etkili olduğunu belirtiyor. AKP’deki düşüşün ise ekonomik zorluklar ve seçmen nezdindeki memnuniyetsizlikle ilişkili olduğu değerlendiriliyor.

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