Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’a yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ersoy, ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Ancak operasyonda son olarak gece saatlerinde iş insanı Burak Ateş ve Münever Karabulut cinayetini işleyen Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

ŞAMİL TAYYAR 'AĞIR BİR İSİM VAR' DEMİŞTİ

Pazartesi günü Şamil Tayyar uyuşturucu operasyonu ile ilgili, “Mehmet Akif Ersoy’la ilgili ne kadar iddia varsa, o iddialardan daha ağır bir isim var ama onunla ilgili bir işlem yapılmadı.” demişti. Tayyar daha sonra 17 Aralık 2025 tarihli paylaşımda "Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek" ifadelerinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise Cem Küçük, “Bu iş genişler. Bu olay 50-100 kişiye uzanacak, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve ekonomistler var” şeklinde ifade etmişti.

KÜÇÜK TARİH VERDİ: 2-3 TANE DAHA BÜYÜK İSME GİDİLECEK

Cem Küçük, Şamil Tayyar’ın bahsettiği isim ile ilgili bu kez tarih verdi. Cem Küçük konuşmasının devamında ise uyuşturucu operasyonu ile ilgili yeni detayları da aktardı. Küçük, “Adli kaynaklardan aldığım bilgilere göre Şamil Tayyar'ın bahsettiği isim bugün yarın alınacak. 2-3 tane daha büyük isme gidilecek, 100’e yakın isim var” ifadelerini kullandı.

BU İSİM FURKAN TORLAK MI?

Sabah gazetesinde yer alan haberde ise soruşturma kapsamında ifade veren kadın bir spikerin anlatımlarında Furkan.T, ismi dikkat çekti. İfadede adı geçen kadın spiker, Ersoy'un kendisini Ankara'dan gelen arkadaşı "Furkan T." ile tanıştırdığını belirterek şu iddialarda bulunmuştu:

"Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekana gidecektik' dedi. Ancak mekan yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık."

Adı geçen ismin Furkan Torlak olduğu ise medyada belirtildi. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak ise görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cem Küçük ise dünkü canlı yayında, Furkan Torlak ismine dikkat çekerek, “2-3 kişinin verdiği ifadede Furkan'ın da adı geçiyor. Yani bazı kirli işlerde... Ama bunu çok net söylüyorum uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi lazım. Meseleyi kişiselleştirmek istemem ama Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira” iddiasında bulunmuştu.

Ayrıca Torlak’ın DMM’deki görevinden önce AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.