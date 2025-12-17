Ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonunu dalgalar halinde sürüyor. Sıklıkla ünlü isimlerle birlikte görüntülenen ve büyük markaların lansman organizasyonlarını üstlenen Sercan Yaşar, uyuşturucu madde bulundurma ve satışına ilişkin iddialar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uyuşturucu operasyonun son ayağında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınıp ardından tutuklanmıştı. Ersoy’un uyuşturucu testi pozitif çıkarken, “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti.

'BU OLAY 50-100 KİŞİYE UZANACAK'

Ersoy’un dosyasına dair ise iktidara yakın gazeteci Cem Küçük’ten bomba bir iddia geldi. Küçük, Sercan Yaşar’ı işaret ederek operasyonların kimlere uzanacağını tek tek saydı. Küçük, “Fenomen Sercan Yaşar’ın ifadesini okudum. ‘Ben uyuşturucu satıyorum. Medya şirketi kurdum’ diyor. Adam savcıyı, polisi görünce dökülmüş zaten. Mehmet Akif Ersoy bunun telefonundan çıkıyor. Bu iş genişler. Bu olay 50-100 kişiye uzanacak, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve ekonomistler var” ifadelerini kullandı.

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar ise ağır bir ismin olduğunu belirterek, "Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var. Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek" demişti.