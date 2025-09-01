Yandaş Cem Küçük iktidarı topa tuttu! Tek tek saydı

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında Türkiye’nin genel durumunu değerlendirdi. Hem iktidarı hem muhalefeti eleştiren Küçük'ün iktidarı topa tutarak "Siyasette belirsizlik, ekonomide iflaslar, sosyal hayatta çeteleşme, kültürde erozyon" tespitleri dikkat çekti.

İktidarın Suriye konusunda geç kalındığını ifade eden Küçük, "İsrail inisiyatif aldı, ABD’nin ikircikli politikası Türkiye’nin elini kolunu bağlıyor" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BELİRSİZ"

İktidarın başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecini de eleştiren Küçük, "Ancak kervan yolda düzülür mantığıyla hareket etmek ne kadar doğru?" değerlendirmesi yaparak "Komisyonun amacı ne belli değil, silahlar bırakıldı mı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Küçük, CHP’yi de İmamoğlu gündemi üzerinden siyaset yapmakla eleştirdi.

"İFLASLAR VE KONKORDATOLAR BİTMİYOR"

Cem Küçük, ekonomide yaşanan zorluklara da dikkat çekti. "LC Waikiki, DeFacto, Mavi Grup’a üretim yapan Çözüm Yapı Grup konkordato ilan etti. Bodrum’da tanınan turizmci Ümit Çeviren ekonomik sıkıntılar yüzünden yaşamına son verdi." hatırlatması yaptı.

Faizlerin yüksek, piyasada para sıkıntısının ciddi olduğunu belirten Küçük, iflaslar ve konkordatoların bitmediğini anımsattı.

'SABANCI'NIN ÇOCUKLARI...'

Sosyal hayattaki bozulmalara dikkat çeken Küçük, "16-17 yaşındaki çocuklar 200-300 bin liraya adam vuruyor, Daltonlar gibi çetelere özeniyorlar" dedi. Sabancı ailesine de göndermede bulunan Küçük "Sosyetenin adabı kalmadı, Sabancı’nın çocukları sosyal medyada kadın tavlama peşinde" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK EROZYON..."

En büyük erozyonun kültür sanatta olduğunu vurgulayan Küçük "Eskisi gibi iyi kitaplar yazılmıyor, güzel filmler çekilmiyor. En büyük erozyon kültür sanatta" dedi.

Cem Küçük'ün iktidarı eleştirdiği yazısı gündem olurken, yazıya sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.