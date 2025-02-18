Yandaş Cem Küçük'ten Erdoğan'ı çıldırtacak açıklama. Canlı yayındaki büyük itiraf Saray'da yankılandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu’na yönelik suçlamalar ve hapis cezaları isteniyor. Cem Küçük, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesini beklemediğini ve AKP’nin onu sandıkta yenmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen bilirkişi incelemesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. İmamoğlu, "Yargı görevinde bulunanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla karşı karşıya.

İmamoğlu hakkında, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmesinin yanı sıra siyasi yasak da isteniyor. Ayrıca, İBB Başkanı hakkında kamu görevlisini tehdit ve hakaret ettiği ile ihaleye fesat karıştırma suçlarından toplamda 23 yıl 3 ay hapis cezası talep edilmesi dikkat çekti.

Bu gelişmelerin ardından, hükümete yakın gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’deki Medya Kritik programında konuya dair açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, İmamoğlu’na siyasi yasak gelmeyeceğini savundu ve AKP’nin İmamoğlu’nu sandıkta yenmesi gerektiğini vurguladı.

Cem Küçük, "Sayın Erdoğan’a 98 yılında 'muhtar bile olamaz' demişlerdi, 16 seçim kazandı, Cumhurbaşkanı oldu. Bu davalardan Ekrem İmamoğlu’nun korkmasına gerek yok. İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesini beklemiyorum, gelirse de yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, İmamoğlu’nun yargı süreçlerinden dolayı paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, son olarak AKP’nin İmamoğlu’nu sandıkta yenmesi gerektiğini söyledi. Küçük, "AKP, İmamoğlu'nu sandıkta yenmelidir" dedi.

İmamoğlu’nun yargı sürecine ilişkin gelişmeler, siyasette yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Ancak Cem Küçük’ün açıklamaları, İmamoğlu’na yönelik olası siyasi yasak ve ceza taleplerinin, partisinin seçim stratejisini etkileyip etkilemeyeceği noktasında merak uyandırdı.