Yandaş Cem Küçük'ten ortalığı birbirine katacak açıklama!

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında İstanbul Kurultay İddianamesi’ne yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

“İDDİANAMEYE ÇOK CİDDİ ELEŞTİRİLERİM VAR”

Küçük, dosyanın büyük kısmının somut delillerden uzak olduğunu belirterek şunları söyledi,

“9 sayfalık iddianamenin 3 sayfası şüpheliler, 2 sayfası tutanak, son 3 sayfası yorum. Benim bu iddianameye çok ciddi eleştirilerim var. Ece Sevim de iddianameyi okudu, yorumlarını bana gönderdi. İkimizin de aynı noktada buluştuğunu söyleyebilirim. İddianamede KİPTAŞ’ta ev sahibi olan 22 delege yok. Neden yok? İddianamede yalnızca bir tape kaydı ve iki itirafçı var. Bu haliyle çok zayıf bir dosya” dedi.

Küçük iddianamedeki eksiklikleri şu şekilde sıraladı,

1-) MASAK raporları

2-) Otel kamera görüntüleri ve mağdur ifadeleri

3-) Beykoz’da para aldığı öne sürülen delegeler

4-) Üsküdar’daki otopark iddiaları

5-) İGDAŞ’ta terfi vaadi yapıldığı iddiaları

6-) Döviz büroları ve paranın kaynağına dair veriler

7-) CHP’nin geçmiş kurultay örnekleri

“TANIK BEYANLARI SOMUT DEĞİL”

Küçük, iddianamede yer alan Tolgahan Erdoğan ve Müslüm isimli kişilerin ifadelerinin de somut olmadığına dikkat çekti. Küçük, “Onlar da ‘Gördüm, duydum, ettim’ şeklinde konuşuyor. Yani ortada somut bir şey yok. Ama tanık ifadesi olarak değerlendirilmiş. Çok zayıf bir iddianame ama savcılık buna rağmen cezalandırma talep etmiş. Bana sorarsanız bu 9 sayfalık iddianameden bir ceza çıkmaz. Çünkü iddianamede somut bir şey yok. Bunların desteklenmesi lazım” dedi.