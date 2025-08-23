Yandaş Cem Küçük'ten ortalığı birbirine katacak açıklama!

İBB'ye yönelik rüşvet soruşturmasında itirafçı olan İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı.

İTİRAFÇI OLANLARA KORUMA TAHSİS EDİLMİŞ

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere itirafçı olanlara koruma tahsis edildiğini duyurdu.

Küçük, katıldığı canlı yayında, “Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız’a koruma tahsis edilmiş. İfade veren birçok kişinin polis koruması varmış. Aziz İhsan Aktaş çok sıkı korunuyormuş. Bir kaynak, Aziz İhsan Aktaş’a başsavcılık tarafından 8 koruma verildiğini söyledi. 8 koruma çok ciddi bir rakam” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayından beri CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı, onlarca kişi tutuklandı.Bu operasyonlar birden fazla soruşturmaya dayalı olarak gerçekleştiriliyor.

Söz konusu soruşturmalardan biri de "iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütü" soruşturması.

Soruşturma kapsamındaki ilk gözaltı dalgasının ardından Aktaş da tutuklandı ancak sonrasında etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı.

Aktaş'ın ifadeleri yeni operasyon dalgalarına dayanak oldu.

Aziz İhsan Aktaş'ın adı son olarak CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 14 Ağustos tarihinde AKP'ye katılacağına dair haberlerle yeniden gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 13 Ağustos tarihinde bu konudaki bir soruya yanıt verirken "Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar. 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl.' Olay bundan ibaret" ifadesini kullandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Öncesinde ise 29 Temmuz'da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdığı" suçlamasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve bunlardan 5'i tutuklanmıştı.

CHP, Aktaş'la bağlantılı şirketlerin AKP’li belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı ihalelerin çok daha fazla olduğunu savunarak, sadece CHP'li belediyelerin soruşturulmasının olayın siyasi olduğunu gösterdiğini savunuyor.