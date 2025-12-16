Erdoğan sonrası için kulislerde dillendirilen dört isim dolanıyor. Son günlerde AKP içerisinde, bu isimler konuşulmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, damat Selçuk Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan kulislerde konuşulan adaylar arasında yer aldı.

ERDOĞAN'IN EN KIYMETLİ DÖRT VARLIĞI

Ahmet Hakan ise bu isimler üzerinden yazılan senaryolara sert çıkarak, ‘Erdoğan’ın en kıymetli dört varlığı’ başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. Bu senaryolara sinirlenen Hakan, bu dört isme methiyeler dizdi. Hakan’ın yazısındaki o bölüm şu şekilde;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en kıymetli dört varlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarının, vizyonunun, iradesinin, kararlılığının gerçekleşmesi için canla başla çalışıyor.

Bu dört ismin de...

Erdoğan’a bağlılığı tartışılmaz.

Bu dört isim de...

Yetişmiş insan eksikliğini büyük ölçüde tamamlayan dört büyük kıymet.

Bu dört isim de...

Tamamen işlerine odaklanmış durumda.

Bu isimler üzerinden yazılan hayali senaryoların...

Bu isimler üzerinden kaynatılan fitne kazanlarının...

Özellikle bu isimlere yönelik FETÖ’cülerin yaptıkları bin türlü alçaklığın...

Tek bir nedeni var:

Erdoğan’ı en güçlü, en kıymetli, en değerli yerlerinden vurarak yıpratmaya çalışmak.”