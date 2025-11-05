Yeni Şafak grubu, uzun süredir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikasını hedef alan manşetlere imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, Ali Yerlikaya’yı hedef alıp, ‘emoji bakan’ demişti. Kılıçarslan’ın Yerlikaya eleştirisi sonrası ise görevine son verilmişti.

Yerlikaya açıklaması ile aynı dönemde ise “FETÖ” imalı Yeni Şafak’ta yer alan haberlerin ardından Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman, “Yeni Şafak çetesi” açıklaması hukuk ve siyaset dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

YENİ ŞAFAK'TAN BAHÇELİ'YE KARŞIT MANŞET

Bu sefer Yeni Şafak açılım karşıtı bir manşete imza attı. 2’nci açılımın mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında ‘komisyon İmralı’ya gitmeli’ çağrısında bulunmuştu. Yeni Şafak, bugünkü manşetinde “Komisyon İmralı’ya gitmesin” başlıklı bir manşet yayınladı.

ANKETİ PAYLAŞTILAR

Areda Survey’in sürece dair araştırmasının paylaşıldığı haberde; anket sonucunda vatandaşların yüzde 76,7’sinin komisyonun İmralı’ya gitmesinin karşı olduğu aktarıldı. Bu haberin Bahçeli’nin çıkışının ardından manşete yansıması da dikkat çekti.

KÜÇÜK DE İTİRAZ ETTİ

Yeni Şafak dışında bugün Cem Küçük de komisyonun İmralı'ya gitmemesi yönünde canlı yayında itirazda bulundu.