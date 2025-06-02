Yandaş gazeteci Fatih Tezcan'dan Bakan Tunç'a sert ifadeler! 'Bildiklerimizi yazsak hangi bakan yerinde kalır?'

Fatih Tezcan, Bakan Tunç'un kardeşi hakkındaki söylemleri nedeni ile tutuklanan avukat Burak Bekiroğlu'nun bakmakla yükümlü olduğu özel bir çocuk babası olduğunu hatırlattı.

ile ilgili yaptığı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bekiroğlu'nun özel bir çocuğunun olduğunu ifade eden Fatih Tezcan, bazı bakan ve bakanlıklara ilişkin ''Bildiklerimizi konuşup yazsak hangi bakan yerinde kalır'' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un avukat kardeşi Yahya Tunç'un 1.453 ByLock kaydı çıktığını hatırlatan paylaşımlarda bulunan avukat Burak Bekiroğlu gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Burak Bekiroğlu’na, 'iftira' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamaları yöneltildi.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Tezcan, Burak Bekiroğlu’nun tutuklanmasına dair bir yayın yaptı.

"‘ADALET BAKANI CİNNET GEÇİRMİŞ, ATIN İÇERİ DURUMU VAR"

Fatih Tezcan, ‘’Adalet Bakanı cinnet geçirmiş, ‘Alın atın içeri’ durumu var. Tutuklanacağını öğlenden söylüyor, öyle mahkeme falan düşünmeyin. Gerçekten tutuklandı, akşam benim haberim oldu. Ben hiç öyle bir şey beklemiyordum. Kamu görevlisine iftira, böyle şeyler. Buraya kadar gelmeli miydi konu? Adalet Bakanlığı’ndan inanılmaz bir kriz yönetimi. İnanılmaz kötü, çok kötü. Ben bakanlığı aradığımda, bakan bey diyor ki, ‘Fatih hocam biz seni biliyoruz.’ Benim neyimi biliyorsunuz diyorum ben.

Burak benim kardeşim. Ben nasıl mücadele ediyorsam o da öyle mücadele ediyor. Kimsenin adamı olmaz, kimsenin tetikçiliğini yapmaz. Para pul, dosyalarla işi olmaz. Öğrenirsem, ispatlı, evraklı, böyle bir şeyi bilsem Burak’ı burada rezil etmezsem benden de büyük bir şerefsiz yok bu dünyada. Anamı babamı tanımam. Durum çok farklı bir şey’’ dedi.

‘’HANGİ BAKAN YERİNDE KALIR’’

Konuşmasını sürdüren Tezcan, ‘’Adalet Bakanlığı’nda olup bitenleri, bildiklerimizi yazsak hangi bakan yerinde kalır?'' şeklinde konuştu.