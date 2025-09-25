Yandaş gazeteci Sinan Burhan, teröriste gelecek af için nabız yokluyor! Aytunç Erkin köşesinde yazdı...

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, köşe yazısında "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisini gündeme getirdi. Erkin, iktidara yakın gazeteci Sinan Burhan'ın TV100'deki açıklamalarını temel alarak, Meclis'te planlanan yasal düzenlemeleri detaylandırdı. Erkin'in yazısına göre, güncel siyasi gündem CHP kongreleri, kurultay davası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu olsa da, asıl dikkat çeken gelişme "Terörsüz Türkiye" sürecinde öngörülen adımlar oldu.

Gazeteci-Sinan Burhan

BURHAN: TERÖR SUÇU DIŞINDAKİ SUÇLARDA İNFAZ DÜZENLEMESİNE DAHİL EDİLEBİLECEK

Yandaş gazeteci Sinan Burhan’ın geçen pazartesi TV100'deki canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım tiyatrosunda Meclis ayağında teröristler için hazırlanan infaz düzenlemesine dair bomba bir kulisi paylaşmıştı. Burhan şunları dile getirdi:

“Meclis’te yeni adım. Örgüt Üyesi Olmakla Birlikte Suça Karışmamış Olanlarla ilgili TCK 221. 2. fıkrasında bir düzenleme yapılacak.

-Örgüt, kendisini feshederse bu kişilerin ‘örgüt üyeliği’ suçu düşmüş sayılacak.

-Dolayısıyla bu gruptaki kişiler herhangi bir ceza almayacak.

Silahlı Eylemlere Bulaşmış Örgüt Mensupları

Bu kategori üzerinde farklı görüşler bulunuyor:

- Birinci görüş: Suça bulaşmış örgüt mensuplarına ceza indirimi ve ardından denetimli serbestlik uygulanması.

- İkinci görüş: Ceza indirimi yapılmaksızın yargılama ve infazlar durdurulacak.

- Eğer örgüt mensubu belirli bir süreç içinde herhangi bir suça karışmazsa serbestliği devam edecek.

-Ancak suça karışması halinde cezası iki kat artırılacak.

Bu bir af değil ceza indirimidir.

4- Bu bağlamda terör suçu dışındaki suçlarda infaz düzenlemesine dahil olabilir.”

“BU KONULARI MECLİS DEĞERLENDİRECEK”

Nefes yazarı Aytunç Erkin, Burhan'ın iddiasını yakından takip eden bir hukukçuya sorduğunu belirtiyor. Hukukçu, "Bu konuları Meclis değerlendirecek. Henüz değerlendirmelere başlanmadı. Ancak halkı, şehit yakınlarını ve gazileri rahatsız edecek öneriler kabul görmez. Komisyonun en geniş mutabakatla hukuksal önerileri geliştirmesi gerekiyor" yanıtını verdi.

Nefes yazarı Aytunç Erkin

İDDİA “NABIZ YOKLAMASI” ÇIKTI

Erkin, Ankara kulislerinde dolaştığında Burhan'ın verdiği bilginin "nabız yoklama" niteliğinde olduğunu öğrendiğini ifade etti. Erkin özetle “suça bulaşmış örgüt mensuplarına ceza indirimi ve denetimli serbestlik uygulaması düşünülüyor” derken, ancak kamuoyunun tepkisi test edildiğini aktardı.

BURHAN, İMAMOĞLU OPERASYONUNU DAHA ÖNCEDEN KULİS OLARA PAYLAŞMIŞTI

Erkin, İktidara yakınlığıyla bilinen Sinan Burhan, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyondan sekiz gün önce, 11 Mart'ta bir televizyon kanalında "kulis bilgisi" olarak İmamoğlu'nun tutuklanacağını söylediğini hatırlattı. Bu bilginin, Cumhur İttifakı çatısı altındaki bir siyasi parti yöneticisinden mesajla geldiğini Burhan açıklamıştı.