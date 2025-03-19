Yandaş gazeteciden 'kayyum' bombası!

Yandaş gazeteci Cem Küçük, canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin bomba bir 'kayyum' iddiasında bulundu. Küçük, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için İBB'ye doğrudan kayyum atanması beklendiğine dair bir bilgi geldi bana." dedi.

"KAYYUM ATANMASININ BEKLENDİĞİNE DAİR BİR BİLGİ GELDİ BANA"

İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması ise kayyum ihtimalini gündeme getirdi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan yandaş gazeteci Cem Küçük, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için İBB'ye doğrudan kayyum atanmasının beklendiğine dair bir bilgi geldi bana" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi.