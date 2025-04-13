Yandaş gazeteciden Üsküdar Belediye Başkanı hakkında skandal sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yandaş gazeteciden Üsküdar Belediye Başkanı hakkında skandal sözler

İktidara yakınlığı ile bilinen Fuat Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkındaki skandal sözlere imza attı. Bunun üzerine Üsküdar Belediyesi konuya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

İktidara yakın yazar Fuat Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı hedef alarak yaptığı paylaşımda, "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ortaya attığı, belediyemizin personel maaşlarını ödeyemediği yalanının akabinde Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş hakkında ahlaksızca paylaşım yapan bütün sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulacak, siyasetçi ve gazeteci kılığına bürünmüş bu ahlaksız kilişlerle ilgili hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir.

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