Yandaş gazetenin yazarından ortalığı karıştıracak AKP açıklaması!

Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, bugün yazdığı köşe yazısında emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulunarak hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Yazısında, hayat pahalılığına karşı hükümetin sorumluluğuna dikkat çeken Günaydın, “Kusura bakma ey hükümet. Bu pahalılığın çeyrek sebebi de sensin,” ifadelerini kullandı.

Gelecek seçimler için de uyarıda bulunan Günaydın, ekonomik gidişatın bu şekilde sürmesi halinde iktidarın şansının azalacağı görüşünü dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresine ulaşmanın zorluğuna da dikkat çeken Günaydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız; 'Benim kaymakamım, valim gece uyumayacak icabında' diyor. Diyor da kendine en yakın olduğu söylenenlere ulaşamıyoruz. İyi mi?" şeklinde yazısını sona erdirdi.

İdris Günaydın, yazdığı yazıda şunları söyledi,

"Evet… Emeklilerin sızlanmalarına hak veriyorum. Hele SGK emeklileri, bir de evleri kira ise durum feci…

Denilebilir ki; dolar bazında durum çok da öyle karamsar değil. Doğru ama dolar artışını da aşan bir pazar pahalılığı var. Sanki kontrol yok gibi.

İş geliyor benim defalarca yazdığım o gerçeğe. Stok yapana veya fiyatları usulsüz ve mantıksız değiştirene devlet hâlâ para cezası veriyor. Hâlâ para cezası… Kusura bakma ey hükumet. Bu pahalılığın çeyrek sebebi de sensin. Diyoruz ki; para cezası verme iş yerini kapat. Adam kötü imaj edinsin. Çünkü sen para cezası veriyorsun. Adam binlerce kalem maldan her birine birer lira zam yapıyor ve fazlasıyla cezayı çıkarıyor.

İş yerini veya şubeyi kapat. Aylık veya aylar süren ceza ver. Üç-beş kabzımalı düşünüyorsun da milyonlarca halkı niye düşünmüyorsun?

Maalesef dilimle de karpuz aldık.

Ben bu hükumetin başta kalmasından yanayım. Aksi tam bir felaket olur. Ama bunu düşünen benim. Herkes benim gibi mi düşünüyor? En yakınlarım bile; yıllarca balkonundan Tayyip Erdoğan’ın posterini eksik etmeyenler, “Zehir ise bu zehri içeceğiz” diyorlar.

Nice ilahiyat mezunu arkadaşlar aynı şeyi yemin billah ederek söylüyor.

En son İlahiyatçı bir öğretmen arkadaşın bir mesajı: “Başkalarına verilen paralar, maaşlar, harcırahlar, karşılama-uğurlama giderleri için hazineden ne kadar para çıktığı söylenmezken, emekliye verilen bayram harçlığı dile getiriliyor.”

DERDİMİZİ KİME YANACAĞIZ?

Vekillere söylesek boş. Onlar Meclisin duvarlarından dışarı zor çıkıyor. Reise en yakın olduğu söylenen birkaç ismin numarası var. Aylar önce bir mesaj yazdım; hâlâ okumadılar. Demek o telefonu kullanmıyorlar. Telefonlarını çaldırdım, bakmıyorlar. Sesimizi kime duyuracağız?

Sayın Cumhurbaşkanımız; “Benim kaymakamım, valim gece uyumayacak icabında” diyor. Diyor da kendine en yakın olduğu söylenenlere ulaşamıyoruz. İyi mi?"