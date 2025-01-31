Yandaş haber kanalları ölü taklidi yaptı! Türkiye Çağlayan'ı izledi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" ve aynı zamanda 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' iddialarıyla yürütülen soruşturmalardan ifade vermişti. İmamoğlu ifadesinin ardından millete yaptığı seslenişi yandaş haber kanallarının çoğunda canlı yayın olarak verilmemesi dikkat çekti.

"İKTİDAR MEDYASI ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI"

İmamoğlu soruşturma için adliyede ifadesini verdi. İmamoğlu için İstanbul'da binlerce kişi destek vermek için Çağlayan Adliyesi önünde buluştu. İmamoğlu ifadesinin ardından binlerce kişinin önünde miting yaptı. Ayrıca Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun el ele verdiği mesaj ise dikkat çekti. İmamoğlu'nun açıklaması pek çok kanalda yer alırken, yandaş medyanın çoğu kanallarında yer almaması tepki çekti. Bazı kişiler tarafından 'iktidar ölü taklidi yaptı' yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Daha sonrasında 27 Ocak'ta İmamoğlu, başka bir konuşmasında kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini açık şekilde vermesi nedeniyle "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugünÇağlayan Adliyesi'ne gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.