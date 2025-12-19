MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile devam ediyor.

Komisyonda yer alan AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Koçyiğit İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüştü. CHP ve Yeni Yol grubu bu heyette yer almamıştı. İmralı tutanaklarında sadece 4 sayfalık bir özet geçirilmişti. Son olarak süreçte partililerin raporlaması ile sürüyor.

DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah'ın ardından CHP de raporunu TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Son olarak AKP’nin 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan raporu da Meclis’e sunuldu.

TERÖRİSTLERİ TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI

Yandaş Türkiye gazetesi ise raporlama süreci sonrası çıkacak olan yasaya dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Buna göre, ‘Topluma Kazandırma’ başlığı ile yeni yasanın Mart ayına kadar çıkarılması bekleniyor. Çıkarılacak yasanın ise iki ayrı kategoride ele alınacak.

Yasaya geçici bir madde konularak Türkiye’ye gelerek teslim olmak isteyen örgüt üyelerine belli bir süre tanınacak. Bu sürenin bir yıl olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, Türkiye’ye gelmek isteyenler sınırda güvenlik güçleri tarafından teslim alınacak.

Suça karışan veya silahlı eylemlerde bulunanlar için ise ayrı prosedür işletilecek. Bu teröristler ‘feshedilmiş terör örgütü’ tanımı kapsamında suçlama olmayacak. Adam öldürme, hırsızlık, gasp, adam kaçırma gibi suçları işlemişlerse bu suçlardan yargılanıp ceza alacaklar. Örgütten yargılanmayan bu teröristlerin ise cezaevlerinden daha erken tahliye olmuş olacak.

KAYYIM UYGULAMASI KALDIRILACAK

Şu anda cezaevinde bulunan PKK’lılar da örgüt suçlaması düşeceği için ceza indirimlerinden yararlanacak. Davaları devam eden ve cezası kesinleşmemiş olanlar da aynı uygulamaya tabi tutulacak.

Ancak örgütün yönetim kademesinde bulunanlarla ilgili böyle bir adım atılmayacak. Kandil’deki yöneticilerin ülkeye girişlerine izin verilmeyecek. Bu kişilerin üçüncü ülkelere gitmeleri talep ediliyor. Bir de af çıkarılmayacağı, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’la ilgili serbestlik adımının atılmayacağı belirtildi.

Düzenlemenin ardından Türkiye’ye gelecek ilk grubun ise Diyarbakır annelerinin çocukları olacağı aktarılıyor.

Öte yandan yasa dışında idari bazı düzenlemeler de olacak. Kayyım uygulaması kaldırılacak. Bu adımlar ‘Güven artıcı tedbirler’ olarak nitelendiriliyor.

Teröristlerin topluma kazandırılması da hedefleniyor. Bakanlıkların temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu olacak. Bu kurul, rehabilitasyon sürecinde atılacak adımlardan sorumlu olacak. Meslek edindirme, istihdam, kırsal destekler gibi mekanizmaları işletecek.