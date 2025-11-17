Yandaş Sabah yazarı Hilal Kaplan, 1600’den fazla içeriğe erişim engeli getirtti.
Kaplan, özel hayatının ihlal edildiği gerekçesiyle sosyal medya platformlarında ve çeşitli internet sitelerinde yer alan binlerce içeriğe erişim engeli kararı aldırdı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 13 Kasım 2025 tarihli kararına göre, X (Twitter) platformunda 633 gönderi, Facebook’ta 331 paylaşım, Instagram’da 78 gönderi erişime kapatıldı.
Öte yandan Ekşi Sözlük’te 'Hilal Kaplan' başlığı altında açılmış 161 sayfalık ana konu dahil toplam 201 sayfa ve 61 ayrı entry de engellenen linkler arasında yer aldı.
İLK BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ
Kaplan’ın içeriklerin kaldırılması talebiyle gittiği İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği başvuruyu reddetmişti. Ret kararına yapılan itiraz üzerine dosya İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’ne geldi ve burada talep kabul edildi. Kararda, ilgili URL’lerde 'başvuru sahibinin özel hayatını ihlal edici nitelikte ifade ve anlatımlara yer verildiği' belirtilerek 5651 sayılı Kanun kapsamında erişim engeli getirilmesine hükmedildi.
DAHA ÖNCE DE YÜZLERCE İÇERİK ENGELLENMİŞTİ
Hilal Kaplan’ın 2023 yılında, 14 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında 396 içeriğe erişim engeli kararı aldırdığı ortaya çıkmıştı. Geçen yıl da T24, Halk TV, Medya Faresi gibi haber sitelerinin yanı sıra YouTube, TikTok ve Facebook’taki çok sayıda paylaşım yine Kaplan’ın başvurusu üzerine erişime kapatılmıştı. Dosya, işlem tamamlandıktan sonra “gereği için” İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne geri gönderildi.