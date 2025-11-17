Öte yandan Ekşi Sözlük’te 'Hilal Kaplan' başlığı altında açılmış 161 sayfalık ana konu dahil toplam 201 sayfa ve 61 ayrı entry de engellenen linkler arasında yer aldı.

İ LK BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ



Kaplan’ın içeriklerin kaldırılması talebiyle gittiği İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği başvuruyu reddetmişti. Ret kararına yapılan itiraz üzerine dosya İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’ne geldi ve burada talep kabul edildi. Kararda, ilgili URL’lerde 'başvuru sahibinin özel hayatını ihlal edici nitelikte ifade ve anlatımlara yer verildiği' belirtilerek 5651 sayılı Kanun kapsamında erişim engeli getirilmesine hükmedildi.

DAHA ÖNCE DE YÜZLERCE İÇERİK ENGELLENMİŞTİ