Yandaş iletişimciden ağır hakaretler! Yazısının her satırı iğrenç

Yeni Şafak’ın iletişimci yazarı Ali Saydam, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne katılan ünlüleri ağır şekilde eleştirerek, festivalin genellikle ödül alırken hükümeti hedef alan solcu isimlerin buluşması olarak tanımlandığını belirtti.

HÜKÜMETE SÖVDÜKLERİ BİR 'MÜNAFIKLAR' BULUŞMASI

Saydam, 2 Kasım'da düzenlenecek olan festivalde sahneye çıkacak ünlülerin sahneye "hırtı pırtılarla" çıktığını ve ödül alırken hükümete hakaret ettiklerini belirterek, bu durumu "münafıklar buluşması" olarak nitelendirdi. Ayrıca, sahnede ödül alan ünlülerin "nesli tükenmiş solcular" olduklarını yazdı.

Yeni Şafak’ın iletişimci yazarı, Altın Portakal Film Festivali’ne katılan ünlüler hakkında ağır hakaretlerde bulundu.

Ayrıca, festivalin markalarına zarar vermemek için, etkinliğe yaklaşımda dikkatli olunması gerektiklerini belirtti.

Ali Saydam Portakalı Soydular başlıklı yazısında şunları yazdı:

Portakalı soydular...

Uluslararası 62.Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecekmiş.

Geçen yıllarda yaşananlar malum... Festival, genellikle Cannes'a giderken smokinle, Antalya'da sahneye çıkarken hırtı pırtılarla boy gösteren nesli tükenmiş solcuların ödülü alıp hükümete sövdükleri bir 'münafıklar' buluşması olarak konumlanagelmişti...

Bakalım bu kez akıllarını başlarına alacak, festivale kakavan siyasi sloganları karıştırmadan, olayı tüm ülke için bir şenlik hâline getirmeyi, markalarına daha fazla zarar vermeden başarabilecekler mi... Ekim'e daha 9 ay var... 'Öncesi-Sırası- Sonrası' yaklaşımıyla iletişime başlamak, itibarı toparlamak için en doğru zamandalar... Umarız değerlendirebilirler. Tabii bunun için önce neyin neden olmayacağına odaklanmış CeHePe mantığından kurtulmaları gerekecek...

AHMET KAŞINMA

Ali Saydam, 'Ekonomi iyi' deyince Ahmet kaşınma diyerek uyarıda bulunmuştu

Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin daha siyanürle intihar etmesinin konuşulduğu canlı yayında Ahmet Kasım Han, "Sebep ekonomi değil" deyince Ali Saydam "Ahmet kaşınma" diyerek uyarıda bulunmuştu. Ali Saydam bu sözleri olay yaratmıştı.