Yandaş isim 2 bin TL'lik trafik cezasına isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yandaş isim 2 bin TL'lik trafik cezasına isyan etti

Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz kendisine verilen trafik cezasına isyan etti. Karagöz yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Youtube'daki videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Hüseyin Taha Karagöz, Düzce Akçakoca Yolu'nda motosikletle seyrederken 123 kilometre hız yaptığı gerekçesiyle 2 bin TL radar cezası aldı.

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Karagöz, cezaya ile ilgili yaptığı paylaşımda, bulunduğu yolun şehir merkezinden uzak ve şehirler arası nitelikte olduğunu vurgulayarak sitem etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karagöz, "Bölünmüş duble şehirler arası yolda, herhangi bir şehir merkezinin yakınında bile değilken (fotoğraf aşağıda) 123 kilometre hızla 2 bin TL radar cezası almışım. Ne denilir bilmiyorum" dedi.

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