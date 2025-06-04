Yandaş isim 2 bin TL'lik trafik cezasına isyan etti

Youtube'daki videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Hüseyin Taha Karagöz, Düzce Akçakoca Yolu'nda motosikletle seyrederken 123 kilometre hız yaptığı gerekçesiyle 2 bin TL radar cezası aldı.

Karagöz, cezaya ile ilgili yaptığı paylaşımda, bulunduğu yolun şehir merkezinden uzak ve şehirler arası nitelikte olduğunu vurgulayarak sitem etti.

Bölünmüş duble şehirler arası yolda



Herhangi bir şehir merkezinin yakınında bile değilken (fotoğraf aşağıda)



123 kilometre hızla 2 bin TL radar cezası almışım



Ne denilir bilmiyorum pic.twitter.com/C9jlCzTABr — Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) June 4, 2025

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karagöz, "Bölünmüş duble şehirler arası yolda, herhangi bir şehir merkezinin yakınında bile değilken (fotoğraf aşağıda) 123 kilometre hızla 2 bin TL radar cezası almışım. Ne denilir bilmiyorum" dedi.