Türkiye’de son dönemde ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonları gündemden düşmüyor. Gazeteciler, haber spikerleri, fenomenler ve oyunculara yönelik gerçekleştirilen operasyonun daha da genişleyeceği öne sürülüyor.

Son olarak 19 Aralık Cuma günü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı ve evinde arama yapıldığı açıklandı.

'SIRADA BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR İSİM DAHA VAR'

Yandaş Gazeteci Cem Küçük ise TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Küçük, 'Sırada büyük ve önemli bir isim daha var' dedi.

Küçük, 'Bir büyük isim Sadettin Saran’dı. Duyumlarıma ve öğrendiklerime göre bir büyük isim daha var. Bunun kim olduğunu öğrenmedim… Ali mi Veli mi bilmiyorum. Ama büyük ve önemli bir isim daha var. Candaş’ı adli kaynaklara babasının durumunu öğrendiğim için sordum' dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in “Gazeteci mi?” sorusuna ise Cem Küçük, 'Gazeteci iş insanı hiç öyle isim vermediler. Sadece sıradan veya az bilinen birisi değil. Candaş Tolga Işık'ı isim olarak sormamın sebebi ise babası ölüm döşeğinde olduğu için sordum' yanıtını verdi.