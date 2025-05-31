Yandaş isimden ortalığı birbirine katacak CHP’ye kayyum iddiası!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan iptal davası henüz sonuçlanmazken kurultayda şaibe tartışmaları sürüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, dikkat çeken bir iddiada bulunarak mahkemenin “mutlak geçersizlik” (mutlak butlan) kararı vermeye çok yakın olduğunu iddia etti.

Cem Küçük katıldığı bir televizyon yayınında şunları söyledi,

“Mahkeme artık bir karara geldi ve burada mutlak geçersizlik kararı verecek gibi görünüyor. İddialar bence doğru. 2023’ün sonlarında Twitter’da 4-5 kişi 'bana tatil verdiler, para verdiler' dedi. Tablet, telefon alan var o dönemde. Binli rakamlar değil ama 30-40 kişi üzerinden bir para dönmüş. Bu iddialar da iddianamede yer alacak.”

“KILIÇDAROĞLU YENİDEN DÖNEBİLİR”

Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz günlerde, Ankara’daki kulislerde güçlü bir beklenti oluştuğunu belirterek, mahkemeden çıkacak “mutlak butlan” kararının Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden parti yönetimine getirebileceğini yazdı.

Saymaz’a göre Kılıçdaroğlu, bu olasılık gerçekleşirse “Parti sahipsiz mi kalsın?” diyerek geçici olarak yeniden CHP’nin başına geçebilir.