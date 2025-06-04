Yandaş kalem Abdulkadir Selvi'nin bile vicdanı o görüntülere sızladı! İBB operasyonu için ‘hiç hoş değil’ dedi…

19 Mart’tan bu yana İBB’ye ardı ardına operasyonlar devam ediyor. Son olarak 5 belediye başkanı tutuklanmıştı. Ancak tutuklamanın önüne belediye başkanlarının ortada bir iddianame yokken servis edilen görüntüler büyük tepki çekmişti. Bu görüntülere yandaş yazar Abdulkadir Selvi’yi bile isyan ettirdi. Selvi, “Ancak mahkemeye çıkarılma şekilleri hiç hoş değildi. Sıraya dizildiler, terör örgütü mensupları gibi içeri alındılar” dedi.

5 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

İBB operasyonlarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve diğer bazı kişilerin ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen isimlerin emniyet işlemleri dün sabah tamamlandı. CHP'li belediyelere yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 22 isim tutuklandı.

BAŞKANLARIN GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLDİ

İBB’ye yönelik son dalga operasyonlarında tutuklanan 38 kişinin dün kollarında polis ve tek sıra halinde adliyeye sevk edilme görüntüler dikkat çekti. Ortada bir iddianame dahi yokken servis edilen görüntüler ise büyük tepkilere neden oldu.

“BU GÖRÜNTÜLER DOĞRU OLMADI”

Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ve eski Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun gözaltına alındığı görüntülerin servis edilmesine Yandaş kalem Abdulkadir Selvi’yi bile isyan ettirdi. Selvi, “Ancak mahkemeye çıkarılma şekilleri hiç hoş değildi. Sıraya dizildiler, terör örgütü mensupları gibi içeri alındılar. Bu insanlar seçilmiş belediye başkanları. Onlara terör örgütü mensuplarına ya da dolandırıcılık şebekelerine uygulanan muamelenin yapılması doğru olmadı” diyerek isyan etti.

Selvi'den önce o görüntüler Şamil Tayyar'dan da tepki gelmişti. Tayyar'ın tepkisi şu şekilde;