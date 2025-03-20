Yandaş kalem açık açık yazdı… Ekrem İmamoğlu’nun belgelerini sızdıranları ifşa etti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gözaltına alınmıştı. İmamoğlu için ‘kent uzlaşısı’, ‘gezi olayı’ ve ‘Medya.A.Ş.’ üzerinden soruşturma başlatılmıştı. İBB’ye yapılan operasyona ilişkin yandaş kalem Okan Müderrisoğlu, çarpıcı iddialarda bulundu. Soruşturma ve gözaltı sürecine esas bilgi, belge ve tanıklıkları verenlere ilişkin, Müderrisoğlu, “bizzat Ekrem Bey ve çalışma arkadaşlarının en yakınındaki kişiler tarafından başsavcılığa iletildiğini öğrendiklerinde sanırım çok şaşıracaklar” dedi. Müderrisoğlu’nun gözaltı sürecinden 5 gün önce yazdığı bir yazıda ise Ankara’da bir tür devlet aklının olduğunu ve İmamoğlu’na kuşku ile baktığını yazmıştı. İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde ise “Yeni bir kumpas dalgasıyla, bana ve arkadaşlarıma itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“CHP İÇİ HESAPLAŞMA” İDDİASI

Bir süredir diploma konusunda yandaş kalemlerin hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde şafak baskını ile gözaltına alınmıştı. Bu sefer ise gözaltına alınan İmamoğlu ile ilgili Sabah gazetesi yazarı yandaş Okan Müderrisoğlu, çarpıcı iddiada bulundu. Müderrisoğlu, İmamoğlu’na ve arkadaşlarına en yakınları tarafından esas bilgi, belge ve tanıklıkların başsavcılığa iletildiğini yazdı. Müderisoğlu, “bugün atıp tutanların ezici çoğunluğu, soruşturma ve gözaltı sürecine esas bilgi, belge ve tanıklıkların bizzat Ekrem Bey ve çalışma arkadaşlarının en yakınındaki kişiler tarafından başsavcılığa iletildiğini öğrendiklerinde sanırım çok şaşıracaklar. Savcının özel ekip kurup aylarca çalışsa ulaşamayacağı delillerin bizzat CHP içi hesaplaşma nedeniyle adalete teslim edildiğini duyduklarında inanamayacaklar” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI ÖNCESİ YANDAŞ KALEM, “DEVLET, İMAMOĞLU’NA KUŞKU İLE BAKIYOR” DEMİŞTİ

Müderrisoğlu 5 gün önce soruşturma açılmadan önce ise Ankara’da bir tür devlet aklının olduğunu bunun da İmamoğlu’nu sakıncalı gördüğünü söylemişti. Müderrisoğlu’nun yazısında ‘devlet’ tanımının ‘İmamoğlu’na kuşku ile bakması’ sözünün gözaltı öncesi gelmesi ise dikkat çekti.

Müderrisoğlu’nun o yazısındaki bölüm ise şu şekildeydi;

“Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya güven vermiyor! Evet, evet... “Devlet” dediğimiz o canlı organizma, farklı kurum ve kuruluşları ile İmamoğlu’na kuşku ile bakıyor. Amaca ulaşmak için her aracı mubah gören tarzı, siyasal ikbali için girdiği girift ilişkileri, gözünü küresel odaklardan ayırmayan politik tutumu, itimat telkin etmiyor. Yani... Olup bitenlere AK Parti ve Külliye penceresinden bakmayı alışkanlık edinenlerin, bu perspektifin çok ötesindeki “devlet ufkuna” da bakıp “Neden?” diye sormaları gerekiyor!”

İMAMOĞLU: YENİ BİR KUMPAS DALGASIYLA, İTİBAR SUİKASTI YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yandaş medya üzerinden yapılan saldırılara geçtiğimiz hafta, kumpası işaret ederek, “Yeni bir kumpas dalgasıyla, bana ve arkadaşlarıma itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Hodri meydan, elinizde ne varsa dökün ortaya” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi. İmamoğlu’nun ifade verme işlemi ise başladı.